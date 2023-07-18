Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что предварительно стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей (11,1-14,4 млн долларов).

"Сколько будет стоить? Пока мы видим один миллиард - 1,3 миллиарда (рублей). Это предварительные расчеты", - сказал Хуснуллин журналистам.

Предыдущий ремонт после взрыва 8 октября оценивали в 500 млн рублей (5,5 млн долларов).

Ранее Хуснуллин говорил, что рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост длиной 250 метров.

Между тем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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