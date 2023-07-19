Недалеко от села Алексеевка в Кировском районе Крыма, где расположен военный полигон, горит склад боеприпасов. Местные жители говорят, что слышат взрывы уже на протяжении последних двух часов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Из-за пожара на полигоне "власти" перекрыли трассу "Таврида". Об этом написал в своем Телеграме "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Таврида" перекрыта на участке дороги со 118-го по 130-й километр.

"Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога", – сообщили "власти" полуострова.

Также Аксенов заявил, что планируется временная эвакуация жителей из населенных пунктов вблизи полигона. Речь идет о вывозе в безопасный район более двух тысяч человек. Уже развернут оперативный штаб.

В результате чего возник пожар на полигоне, Аксенов не уточнил.

Напомним, позавчера был взорван (уже второй раз за время войны) Крымский мост.

А в ночь на 18 июля, по заявлению Минобороны РФ, Крым атаковали 28 дронов. Как утверждается, 17 беспилотников было сбито, еще 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.