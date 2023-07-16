В оккупированном Севастополе сообщают об атаке девяти беспилотников на город сегодня ночью, 16 июля.

Российские "власти" города заявляют о налете в районах Севастопольской бухты, Балаклавы, Херсонеса и мыса Манганари.

Всего, как сообщается, сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ.

Также, как заявляется, были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

О прилетах не сообщается.

Напомним, Россия за год значительно усилила охрану Черноморского флота в Севастополе. По данным британской разведки, вход в гавань защищен как минимум четырьмя слоями сетей и боновых заграждений. Ранее британская пресса заявила, что россияне усилили защиту Севастопольской бухты шестью эшелонами обороны и катерами. Оборону усилили после того, как в октябре 2022 года Украина провела впечатляющую атаку морских беспилотников на Севастополь.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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