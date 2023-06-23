Россия усилила меры безопасности в Севастополе. Скриншот видео

Россия за минувший год очень серьезно усилила охрану Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, вход в гавань защищен как минимум четырьмя слоями сетей и боновых заграждений, а в последние недели, похоже, там еще и удвоили число дрессированных боевых дельфинов, которые предназначены для противодействия водолазам.

Россия за прошлый год усилила охрану Черноморского флота

Напомним, недавно специализированное издание Naval News сообщало, что Россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. Кроме того, патрулирование дельфинов увеличилось по частоте и покрывает большую территорию. У морских млекопитающих есть неотъемлемое преимущество в скорости и силе даже перед самым тренированным боевым пловцом.

Ранее британская пресса заявила, что россияне усилили защиту Севастопольской бухты шестью эшелонами обороны, катерами и дельфинами. Оборону усилили после того, как в октябре 2022 года Украина провела впечатляющую атаку морских беспилотников на Севастополь.

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