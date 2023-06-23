Россия за минувший год очень серьезно усилила охрану Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, вход в гавань защищен как минимум четырьмя слоями сетей и боновых заграждений, а в последние недели, похоже, там еще и удвоили число дрессированных боевых дельфинов, которые предназначены для противодействия водолазам.

Напомним, недавно специализированное издание Naval News сообщало, что Россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. Кроме того, патрулирование дельфинов увеличилось по частоте и покрывает большую территорию. У морских млекопитающих есть неотъемлемое преимущество в скорости и силе даже перед самым тренированным боевым пловцом.

Ранее британская пресса заявила, что россияне усилили защиту Севастопольской бухты шестью эшелонами обороны, катерами и дельфинами. Оборону усилили после того, как в октябре 2022 года Украина провела впечатляющую атаку морских беспилотников на Севастополь.