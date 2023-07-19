В среду, 19 июля, в Украине идет 511-й день войны с Россией.

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19 июля

7:54 Сегодня ночью был нанесен массированный удар по Одессе. В соцсетях пишут о взрывах и пожарах.

7:21 Жителей четырех населенных пунктов в Крыму, прилегающих к горящему полигону в Кировском районе, эвакуируют. Это более двух тысяч человек. Развернут оперативный штаб, сообщают российские телеграм-каналы.

7:12 В Крыму недалеко от села Алексеевка в Кировском районе горит склад боеприпасов, сообщают российские телеграм-каналы.

Местные жители говорят, что слышат взрывы уже на протяжении последних двух часов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Трасса "Таврида" перекрыта, в ближайшее время автомобильное движение в этом районе "власти" обещали скорректировать.

6:48 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.