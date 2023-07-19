Соединенные Штаты не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявлений Минобороны РФ.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего сообщить о том, что касается морской части", - ответила Жан-Пьер на вопрос журналистов, рассматривают ли США возможность помощи в движении судов в украинские порты в связи с заявлениями минобороны России.

При этом Жан-Пьер добавила, что США продолжат помогать Киеву для поставки зерна на мировые рынки.

Напомним, сегодня российское Минобороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины, говорится в заявлении.

В то же время сейчас в Черном море находятся несколько судов, следующих в Украину. Сообщается, что все они следуют в направлении порта Измаил на границе с Румынией. Одно из судов — сухогруз Alfa Star под флагом Камеруна. Как выяснилось, этот порт не участвовал в зерновой сделке (в ней было только три порта - Одессы, Черноморска и Южного).

Подробнее о ситуации с судоходством в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки "Страна" писала здесь.