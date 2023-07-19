Сегодня ночью Россия атаковала портовую инфраструктуру и зерновые терминалы в Одессе и Черноморске.

Мининфраструктуры публикует фото поврежденной зерновой инфраструктуры.

Повреждения получили зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Накануне вечером была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки и поручил усилить защиту портов.

Напомним, ночью 19 июля Россия нанесла комбинированный удар "Шахедами" и ракетами. РФ выпустила по Украине 32 дрона "Шахед", 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну авиаракету Х-59. Сбить удалось 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59. Обстреляли Одессу, Николаевскую область, Житомирщину и другие города и области.

В Одессе попали в зерновой и масляный терминал, были повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Также есть попадание в промышленный объект, поражены два складских помещения, сгорел торговый комплекс.

Кроме того, в Одессе взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов, по меньшей мере шесть человек ранены, в том числе 9-летний мальчик.