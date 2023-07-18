Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что ночные удары по Николаеву и Одессе являются доказательством того, что Россия ставит под угрозу украинский продовольственный экспорт.

"Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахедов - еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта", - написал Ермак, комментируя ночные удары.

"Страна" уже писала, что удары по портовой инфраструктуре могут стать "ответом" РФ на подрыв Крымского моста.

Мы также подробно писали о ситуации с зерновой сделкой и о дальнейших вариантах развития событий.

Тем временем в Китае надеются, что зерновую сделку удастся продлить после переговоров.

Также мы сообщали, что координатор Совбеза Джон Кирби, заявил, США не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.