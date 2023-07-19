Сегодня ночью, 19 июля, Одессу и Николаев атаковали ракетами и "Шахедами".

Россияне вторую ночь подряд атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. По данным местных властей, ракеты "Ониксы" и Х-22 попали в зерновой и масляный терминал, были повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Начался пожар, который тушат до сих пор.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, пострадал гражданский сотрудник, поражены два складских помещения в разных локациях: с табаком и фейерверками. Там тоже продолжается ликвидация пожара.

Еще одна ракета Х-59 была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг, ранены трое гражданских.

В результате обстрела сгорел торговый комплекс, расположенный на рынке "Седьмой километр".

Кроме того, в Одессе взрывной волной повреждено несколько многоквартирных домов, по меньшей мере шесть человек ранены, в том числе 9-летний мальчик.

В сети опубликованы видео последствий обстрела Одессы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Фейсбуке, что таких ночей, как сегодня, в Одессе не было за всю войну.

"Одна из самых ужасных ночей. Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - сказано в посте мэра.

Он сообщил, что кроме жилых домов, повреждено Слободское кладбище. Погибших нет.

Между тем в Коблевской общине Николаевской области под обстрел попали пожарные-добровольцы, сообщает ГСЧС.

Пожарные еще тушили возгорание в гостиничном комплексе после прилета, когда начался новый обстрел. К счастью, никто из спасателей не ранен, пострадал только их автомобиль. Двое мирных жителей получили ранения, взрывной волной повреждены рядом расположенные здания.

По поводу пожара в Коблево также сообщается, что он произошел из-за падения обломков.

И еще один раненный есть в Херсоне, где "Шахеды" атаковали дворец культуры. Также там повреждено общежитие.

Как сообщала "Страна", вчера ночью была атака по югу Украины, которую в минобороны РФ назвали "ударом возмездия" за взорванный Крмыский мост.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 509-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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