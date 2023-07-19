В среду, 19 июля, в результате ночных обстрелов Украины зафиксировано повреждение линий электропередачи в Николаевской и Одесской областях. Также из-за непогоды обесточивалось более 140 населенных пунктов в шести областях. При этом дефицит в энергосистеме отсутствует.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В Николаевской области частично обесточен один населенный пункт. В Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти 3 тысячи потребителей.

Кроме того, в результате грозового шторма и вызванных им технологических нарушений обесточивались в Днепропетровской области – 75 населенных пунктов, в Запорожской области – 37, в Сумской – 14, в Полтавской – 12, в Черниговской – 6, в Киевской области – 4 населенных пункта.

Также из-за обстрелов обесточивалось 33 населенных пункта в Донецкой области. Остаются без света часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.

В Херсоне после подрыва дамбы остаются без света 12,7 тысяч потребителей. Восстановительные работы замедлены, в частности, из-за постоянных обстрелов.

Напомним, в июле энергетики не раз призывали украинцев экономить электроэнергию с 16:00 до 23:00.

Ранее мы писали, что в энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Более 26 подстанций частично уничтожены ракетными ударами россиян, а в штате предприятий образовался дефицит кадров из-за мобилизации.