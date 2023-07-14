"Укрэнерго" призывает украинцев отключать кондиционеры вечером, чтобы экономить электричество
"Укрэнерго" призывает украинцев отключить кондиционеры после 16:00, чтобы снизить нагрузку на систему.
При этом энергетики отмечают, что в большинстве регионов сегодня не жарко.
Чтобы обеспечить стабильное энергопитание энергетики призывают:
- вместо кондиционера открыть окно;
- перенести пользование мощными электроприборами на утренние или ночные часы суток;
- программировать включение и выключение электроприборов, выбирая эко-режим их работы.
Украинцев уже не в первый раз просят экономить свет в пиковые часы потребления - с 16:00 до 23:00. Энергетики выступали с таким обращением в начале месяца.
"Укрэнерго" связывает рекордное потребление электроэнергии летом в первую очередь с использованием кондиционеров. 6 июля в 16:00 было рекордное потребление за все лето. Высокий уровень сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. В Киеве в некоторых домах даже отключали свет.
Накануне в ДТЭК предупредили, что следующая зима будет сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.
Тем временем война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.