Следующая зима будет сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

"Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний ОЗП (отопительный зимний период), когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году", – сказал Сахарук.

Осенью потребление начнет расти и опять возникнет дефицит.

"Украина будет потреблять больше и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом", - предупреждает Сахарук.

Он призывает украинцев уже сейчас готовиться к зиме, пока цены не подскочили.

"Сейчас есть время для подготовки, и цены не так велики, как прошлой осенью. Следует обратить внимание на утепление домов. Надо готовиться спокойно и без паники", - говорит исполнительный директор ДТЭК.

Ранее Сахарук предупреждал, что следующей зимой энергетики могут вернуться к практике веерных отключений.

Тем временем в "Укрэнерго" заявили о дефиците мощности в системе и призвали экономить электричество.