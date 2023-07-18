В энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Более 26 подстанций частично уничтожены ракетными ударами россиян, а в штате предприятий образовался дефицит кадров из-за мобилизации.

Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в телеграм-канале Верховной Рады.

По словам нардепа, ракетные удары нанесли повреждений энергосистемы на сумму около 10 миллиардов гривен. Такую оценку, как он сказал, дал Всемирный банк. При этом восстановить систему сейчас практически невозможно.

"Одна из проблем по восстановлению нашей энергосистемы – отсутствие иностранных компаний, которые могли бы участвовать в восстановлении. Они боятся посылать своих специалистов", – объяснил Нагорняк.

Ещё одна проблема, по словам нардепа, - это дефицит кадров в энергетике из-за мобилизации.

Ранее в ДТЭК заявили, что следующая зима будет сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.

Также в компании предупреждали, что следующей зимой энергетики могут вернуться к практике веерных отключений.