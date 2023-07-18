Энергетики заявили о существенном росте потребления света вчера вечером из-за жары, когда люди начали включать кондиционеры, и призвали экономить электричество.

Призыв опубликован в телеграм-канале "Укрэнерго".

"Вчера из-за жары в вечерние часы потребление выросло на 3%, если сравнить с самым жарким днем на прошлой неделе. Одновременно включенные кондиционеры и мощные приборы создали значительную нагрузку энергосистемы", - отметили в компании.

По их словам, рост на 3% значителен для энергосистемы, ведь для того, чтобы покрыть растущее потребление, нужно задействовать дополнительную мощность, эквивалентную работе нескольких тепловых энергоблоков. При этом в стране нет ни одной большой тепловой электростанции, которая бы не получила повреждений во время российских атак. Включать в работу дополнительные энергоблоки сейчас сложно. На электростанциях и сетях идут постоянные восстановительные работы.

"Понимаем, что летом все желают прохлады и комфорта. Мы не просим полностью выключить кондиционеры и страдать от жары. Но уменьшение их использования с 16:00 до 23:00 поможет поддержать стабильную и сбалансированную работу находящейся в процессе восстановления энергосистемы", - сказано в посте.

С июля "Укрэнерго" уже не раз публиковала подобные посты. Так, 7 числа компания сообщила о рекорде потребления электроэнергии и тоже призвала экономить свет.

А на днях в ДТЭК заявили, что следующая зима будет сложнее предыдущей, потому что Украина подходит к ней с частично разрушенной энергосистемой.