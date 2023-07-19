По Украине ночью 19 июля наносился комбинированный удар "Шахедами" и ракетами. Обстреляли Одессу, Коблево Николаевской области, Житомирщину и другие города и области.

Соцсети пишут о взрывах и пожарах во время массированной ракетной атаки по Одессе и делятся видео повреждений своих домов.

Воздушной атаке этой ночью подвергся и город Коблево Николаевской области, пишут местные паблики. По их данным, под удар попал гостиничный комплекс. Власти региона подтверждают данные пабликов, информируя об ударе по Коблевской общине, разрушении и воспламенении объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Как сообщает Генштаб ВСУ, угроза ударов беспилотниками была этой ночью в том числе в Хмельницкой и Ровенской областях. В Киеве и области власти заявили о сбитии нескольких БПЛА. Обошлось без прилетов.

Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Кропивницком и Запорожье. Также публикуются видео полета "Шахеда" через Житомирскую область в сторону Винницкой.

Кроме того, произошел обстрел в Хмельницкой области. Из-за него поменялся маршрут движения поездов, которые должны следовать через Шепетовку. Изменения коснулись поездов №87 Запорожье – Ковель и №31 Запорожье – Перемышль.

Правда, около 8:20 "Укрзализныця" уведомила, что движение поездов через Шепетовку возобновлено.

В Житомирской области дрон-камикадзе ударил по объекту инфраструктуры, сообщил глава региона Виталий Бунечко. По его данным, повреждены частные домохозяйства.

Подробности ночной воздушной атаки по Украине опубликовали в телеграм-канале Воздушные силы.

Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесская область, сообщили Воздушные силы.

В течение нескольких волн атак противник применил:

16 ракет "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря. Сбито 13 ракет.

Восемь крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 в акватории Черного моря. Не сбито ни одной.

Шесть крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму. Не сбито ни одной.

Одну управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря. Она сбита.

32 "Шахеда" с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (Ростовская область). Сбито 23.

Сообщается, что не пораженные ПВО ракеты Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области.

Как писала "Страна", накануне в Белополье Сумской области выросло число погибших из-за обстрела, от ранений умерла третья женщина.

Вчера ночью была атака по югу Украины, которую в минобороны РФ назвали "ударом возмездия".

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 509-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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