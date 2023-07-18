В США при атаках украинских войск через минные поля России рекомендуют экономить артиллерию. Об этом пишет Washington Post.

Американцы говорят, что они ожидают, что Украина в конечном итоге прорвется через минные поля и приблизится к основным линиям обороны России.

Но украинские силы "должны быть осторожными и расчетливыми, используя артиллерию, когда они все еще разбираются в минных полях. Потому что вам понадобится эта артиллерия в будущем", - заявил изданию высокопоставленный чиновник.

При этом на Западе признают, что у России "в целом больше ресурсов и больше людей", заявил изданию представитель НАТО. Поэтому, по его мнению, нужно поставками оружия поддерживать мотивацию и боевой дух ВСУ.

Но, как уже сообщали западные СМИ, страны Альянса сейчас сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов для Украины. Отсюда, видимо, и рекомендации наступать на укрепленные позиции РФ, экономя на артиллерии.

Напомним, по данным западных СМИ, минные поля под Запорожьем выявили уязвимость поставляемых иностранных БМП и танков.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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