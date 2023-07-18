Война в Украине продемонстрировала нехватку боеприпасов в Европе - Financial Times
"Острая потребность Украины в поставках оголяет оборонную промышленность Европы", — с таким заголовком вышел материал у Financial Times.
Газета пишет, что вторжение РФ продемонстрировало нехватку боеприпасов у западных стран. А на то, чтобы нарастить их производство до необходимого уровня, потребуются годы.
"Руководители отрасли говорят, что, несмотря на национальные обязательства увеличить расходы на оборону - в прошлом году они достигли рекордного уровня в 2,24 трлн долларов в мире - и новые инициативы по закупкам как со стороны НАТО, так и ЕС, прогресс был медленным", - пишет издание.
Среди названных проблем - низкий уровень сотрудничества среди стран.
"Сейчас у нас ситуация, когда денег много, но все говорят, давайте держать деньги в стране и не отдавать их другим - даже если они союзники. Это не сработало в плохие времена и не похоже, что сработает в хорошие времена", - заявил изданию один из руководителей немецкой оборонной группы.
Ранее мы писали, что в мае Еврокомиссия выделила 500 млн евро на срочное укрепление европейской оборонной промышленности, что позволит усилить и военную поддержку Украины.
Также мы сообщали, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустели из-за военной поддержки Украины и нуждаются в срочном пополнении.