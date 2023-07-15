Ветеран АТО, правозащитница и волонтёр, директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила об угрозе поражения Украины в войне из-за преимущества России в FPV-дронах.

По её словам, в первые месяцы после российского вторжения Украина взяла эффективную инициативу по применению боевых беспилотных аппаратов, но вскоре РФ сконцентрировала на этом направлении достаточно ресурсов и получила преимущество.

Если Украина сейчас производит по 10 тысяч FPV-беспилотников ежемесячно, то Россия - по 45-50 тысяч.

По мнению Берлинской, победу в войне одержит та сторона, у которой будет преимущество в беспилотной авиации, поскольку удалённые воздушные атаки сохраняют жизни солдат.

"Если не делать это технологично, мы придём к поражению, которое будет называться "перемирием". Хочу ошибаться, но такими темпами не далее как через год нам придётся садиться за стол переговоров", - считает Берлинская.

Волонтер Любовь Шипович подтверждает, что Россия вкладывает в производство БПЛА "действительно огромные средства".

"Комплектующие завозят из Китая фурами, просто отдают инженерам и говорят: "Собирайте!" Россия достаточно быстро запустила стандартизированный боеприпас под БПЛА. Не надо российским военным руками собирать боеприпас: они достали из ящика, прицепили, улетели", – рассказала Шипович.

По её словам, в настоящее время украинское Минобороны "не закупает FPV-дроны вообще", этим занимается только Минцифры.

"Оно действительно помогает производителям получить допуск к эксплуатации (что позволяет официально покупать у компании конкретный тип БПЛА). Но даже чтобы получить этот допуск, некоторые изготовители по три месяца проходят комиссию", - говорит волонтёр.

Ранее российское правительство заявляло, что госзаказ на производство беспилотников до 2026 года составит около 92 миллиардов рублей (1 миллиард долларов), а к 2030 году - вдвое больше.

Весной президент РФ Владимир Путин заявлял, что на дроны направят триллион рублей.

Также на днях он дал поручение до 1 сентября утвердить нацпроект по производству беспилотников и учесть его как приоритет в федеральном бюджете.

Кроме этого, РФ хочет построить более быстрый беспилотник, чем иранские "Шахеды".