Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что в Украине начали строить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Если говорить о заводе Bayraktar, о котором уже пару лет идут разговоры в Украине, то по этому заводу начались строительные работы. По нему были переговоры, потом были остановки, скандалы. Этот завод начал строиться на деле, а не только на меморандумах", - сказал Камышин.

Ранее американские СМИ писали, что данные беспилотники хорошо работают только при условии, что у противника нет сильной противовоздушной и радиоэлектронной защиты. Из-за этого сейчас они либо сбиты, либо переведены на разведывательные задачи.

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