США почти вдвое увеличили выпуск снарядов для Украины.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как утверждают американские военные, темпы производства 155-мм снарядов для гаубиц быстро растут.

Сейчас страна выпускает 24 000 таких снарядов в месяц – против 14 000 накануне войны, а в планах – увеличить выпуск до 80 000 в месяц к осени 2024 года.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса исчерпали свои запасы боеприпасов. Он призвал страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Альянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.

Кроме того, как сообщало издание The Washington Post, США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.

Ранее мы писали, что Европа пытается нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для Украины и себя, но сталкивается с серьезными трудностями.

Усилия Евросоюза тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы.