США почти вдвое увеличили производство 155-мм снарядов для Украины - WSJ
США почти вдвое увеличили выпуск снарядов для Украины.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как утверждают американские военные, темпы производства 155-мм снарядов для гаубиц быстро растут.
Сейчас страна выпускает 24 000 таких снарядов в месяц – против 14 000 накануне войны, а в планах – увеличить выпуск до 80 000 в месяц к осени 2024 года.
Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса исчерпали свои запасы боеприпасов. Он призвал страны-члены блока как можно скорее увеличить свои расходы на Альянс до минимум 2% ВВП и подписать больше контрактов с оборонными компаниями.
Кроме того, как сообщало издание The Washington Post, США испытывают дефицит артиллерийских снарядов всех видов.
Ранее мы писали, что Европа пытается нарастить производство боеприпасов в достаточном объеме для Украины и себя, но сталкивается с серьезными трудностями.
Усилия Евросоюза тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы.