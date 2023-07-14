Власти Курской области России заявили о падении беспилотника в городе Курчатове - там находится Курская АЭС.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, "критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были".

Старовойт добавил, что частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление.

Также в сети появилось видео момента падения дрона в Курчатове.

Напомним, недавно села Курской области весь день атаковали дроны. В России заявляли, что они прилетали со стороны Украины.

Кроме того, под Курском приземлили беспилотник с миной на борту, летевший на Москву.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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