Вчера в течение всего дня с раннего утра Курскую область атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным, первый дрон около 5:00 сбросил два боеприпаса на электроподстанцию в селе Любимовка. Затем ближе к 11 утра второй дрон сбросил боеприпас у хутора Медвежий, расположенный в 700 метрах от границы с Украиной.

Спустя полтора часа третий дрон-камикадзе атаковал посёлок Тёткино. В результате этой атаки никто не пострадал. Около 17 часов над посёлком Тёткино пограничники сбили еще один, четвертый, дрон из автоматического оружия. Через час пятый дрон все же сбросил два взрывных устройства недалеко от Тёткино. А уже ближе к 21:00 шестой по счету беспилотник опять сбросил взрывное устройство на подстанцию в Любимовке.

Паблики утверждают, что все дроны летели со стороны Украины.

Как мы писали, 6 июля и российский Белгород подвергся массированной атаке с воздуха. В Белгородской области зафиксировали около 15 взрывов.

А днем ранее в аннексированном Крыму отменили традиционную "Морскую неделю" из соображений безопасности и опасений атак с воздуха.