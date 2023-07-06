В четверг, 6 июля, российский Белгород подвергся массированной атаке с воздуха.

Об этом сообщают власти региона и местные Telegram-каналы.

По одним данным, это реактивные снаряды, по другим - беспилотники, которые пытались атаковать нефтебазу.

Пишут о том, что было около 15 взрывов, а в небе видны следы работы ПВО.

Ранее мы писали, что в начале июня под Белгородом сообщили о пожаре на подстанции после взрыва беспилотника. Заявлялось об одном пострадавшем.

Также в Шебекино Белгородской области РФ после прилета возник пожар на предприятии, сгорели десять авто.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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