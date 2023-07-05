Россия отменяет мероприятия, которые она традиционно проводит в аннексированном Крыму.

Руководитель Международного морского бизнес-форума Алексей Малько сообщил, что "Морская неделя России - 2023" и IV Севастопольский военно-морской салон были "отменены с целью обеспечения безопасности".

Ранее мы писали, что на въезде в Крым образовалась длинная пробка со стороны РФ. Сообщалось, что пробка растянулась на семь километров, это связано с медленным досмотром машин.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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