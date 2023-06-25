В Курской области РФ около деревни Гирьи приземлили летевший в сторону Москвы беспилотник со взрывчаткой.

Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По информации паблика, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. При взрыве он способен пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Исходя из направления и дальности полета такого БПЛА (до 800 км), делается вывод, что его целью была столица.

Ранее мы писали, что недавно в результате ночной атаки беспилотниками по Курску были повреждены подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

А в конце мая в России сообщили, что сбили британский беспилотник с миной на борту в Курской области. О поставках таких беспилотников Великобритания информировала еще в прошлом году.

Между тем война в Украине идет 487-й день. Мы следим за новостями 25 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, закончился ли мятеж Пригожина и что означают эти договоренности.