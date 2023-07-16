Минные поля на Запорожском фронте выявили уязвимые места бронетранспортеров и танков, поставленных Украине.

Об этом пишет Washington Post.

Издание пишет, что минные поля выявили уязвимость бронированной техники, особенно американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые расценивались как ключевые для Украины.

При этом "даже после того, как они подорвались на минах, большинство людей внутри выжили, отделавшись лишь незначительными травмами, однако они не смогли в одиночку прорвать оборону России".

Тем не менее, эта оборона "успешно остановила наступление".

В итоге Украина изменила стратегию. Вместо того, чтобы пытаться прорваться с техникой, которую предоставили западные союзники, "подразделения продвигаются вперед медленно, пешим порядком".

Издание приводит комментарий украинского чиновника, который сообщил, что Киев получил менее 15% от обещанного количества средств разминирования и инженерной техники. Часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе, добавил источник.

Напомним, Берлин анонсировал скорую передачу для ВСУ Германией и Данией десятков танков Leopard 1A5.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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