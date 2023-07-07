"Бабушка со смартфоном может навести артиллерию". Война в Украине открыла новую эру технологий - The Economist
Судя по течению событий в Украине, началась новая эра высокотехнологичной войны.
К такому выводу пришли аналитики издания The Economist.
Авторы британского журнала пишут, что война в Украине будет определять понимание боевых действий на десятилетия вперед и что она уже развеяла миф о том, что в ХХІ веке войны будут вестись с малыми потерями и в киберпространстве.
Авторы выделяют три ключевых аспекта, которые показала война в Украине:
- Дроны и датчики позволяют видеть все поле боя в мельчайших деталях. Поэтому важно, кто первый обнаружит врага и ослепит его сенсоры.
- Война все еще предполагает привлечение сотен тысяч людей и использование миллионов единиц техники и боеприпасов.
- Границы большой войны широкие и нечеткие. Бабушка со смартфоном на вражеской территории может наводить артиллерию, военные технологии могут размещаться за рубежом и на облачных серверах.
В конце материала авторы советуют западным демократиям готовиться к потенциальной войне, потому что "автократическая и нестабильная Россия может представлять угрозу для Запада на десятилетия вперед", а "растущее военное влияние Китая является дестабилизирующим фактором в Азии".
Напомним, недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что будущее в войне – за роботами.
Также, по мнению Милли, смартфоны стали новыми трекерами для разведки, а iPhone - сенсором военных целей.