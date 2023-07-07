Судя по течению событий в Украине, началась новая эра высокотехнологичной войны.

К такому выводу пришли аналитики издания The Economist.

Авторы британского журнала пишут, что война в Украине будет определять понимание боевых действий на десятилетия вперед и что она уже развеяла миф о том, что в ХХІ веке войны будут вестись с малыми потерями и в киберпространстве.

Авторы выделяют три ключевых аспекта, которые показала война в Украине:

Дроны и датчики позволяют видеть все поле боя в мельчайших деталях. Поэтому важно, кто первый обнаружит врага и ослепит его сенсоры.

Война все еще предполагает привлечение сотен тысяч людей и использование миллионов единиц техники и боеприпасов.

Границы большой войны широкие и нечеткие. Бабушка со смартфоном на вражеской территории может наводить артиллерию, военные технологии могут размещаться за рубежом и на облачных серверах.

В конце материала авторы советуют западным демократиям готовиться к потенциальной войне, потому что "автократическая и нестабильная Россия может представлять угрозу для Запада на десятилетия вперед", а "растущее военное влияние Китая является дестабилизирующим фактором в Азии".

Напомним, недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что будущее в войне – за роботами.

Также, по мнению Милли, смартфоны стали новыми трекерами для разведки, а iPhone - сенсором военных целей.