После ударов по Одессе Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту портовой инфраструктуры после двух ночных атак по Одессе.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Президент сообщил, что ситуацию с портами обсуждали на утреннем селекторном совещании.
"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", - написал президент.
Он также поручил МИДу активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на РФ с целью продолжения экспорта украинского зерна.
Напомним, ночью 19 июля Россия нанесла комбинированный удар "Шахедами" и ракетами. РФ выпустила по Украине 32 дрона "Шахед", 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну авиаракету Х-59. Сбить удалось 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59. Обстреляли Одессу, Николаевскую область, Житомирщину и другие города и области.
Между тем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.
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