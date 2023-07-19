Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту портовой инфраструктуры после двух ночных атак по Одессе.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Президент сообщил, что ситуацию с портами обсуждали на утреннем селекторном совещании.

"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", - написал президент.

Он также поручил МИДу активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на РФ с целью продолжения экспорта украинского зерна.

Напомним, ночью 19 июля Россия нанесла комбинированный удар "Шахедами" и ракетами. РФ выпустила по Украине 32 дрона "Шахед", 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну авиаракету Х-59. Сбить удалось 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59. Обстреляли Одессу, Николаевскую область, Житомирщину и другие города и области.

Между тем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

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