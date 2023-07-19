Зерновой коридор окончательно застопорился. Как уже писала "Страна", сделку, сроки которой истекли 17 июля, не продлили.

Россия вышла из соглашения под предлогом того, что ее условия (главные из которых — разблокировка аммиакопровода Тольятти-Одесса и подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT) так и не были учтены.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжить участие в зерновом коридоре и без России. Призвав к этому президента Турции и генсека ООН.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН, другое соглашение: Россия, Турция, ООН. Поэтому когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними", - отметил Зеленский.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что продолжение зерновой сделки без России "может вызвать риски" для экспорта украинского зерна.

"Здесь, безусловно, вопрос, который нуждается в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", - сказал Песков.

Мы уже подробно анализировали, какие варианты есть у России, и, в частности, решится ли она топить торговые суда. Отметим, что в последние дни россияне активно атакуют инфраструктуру одесского порта. Это событие широко освещалось в мировых СМИ и стало дополнительным фактором риска для возобновления грузоперевозок после выхода из зерновой сделки РФ.

"Своими ночными бомбардировками одесского порта Россия фактически ввела морскую блокаду Украины сразу после окончания зерновой сделки в понедельник. 12 грузовых судов застряли в украинских портах Одессы и Николаева. Ни один сухогруз не зашёл в Украину с начала российских бомбардировок. Эти удары делают работу зерновозов невозможной, поскольку теперь страховщики судов отказываются посылать их в зону обстрелов", - заявил военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

Украина еще до окончания сделки обнародовала некий план "Б", который включает страхование торговых судов за счет бюджета (на это выделят 20 млрд) и расширение альтернативных маршрутов. Впрочем, как заявил нам высокопоставленный чиновник одного из министерств, по альтернативным путям остается очень много вопросов, и надежд на то, что они могут подхватить все зерновые потоки, мало. Не все до конца понятно и с тем как будет работать страхование судов за счет бюджета (если оно вообще заработает).

Со стороны Турции пока нет подтверждения, что она готова работать в зерновой сделке после выхода из нее России. И, тем более, отправить свои военные корабли для охраны судов.

"Украина вряд ли получит поддержку Турции для судоходства вне рамок зерновой сделки. Скорее всего Турция сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России", - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей турецкого правительства.

То есть возникают прямые риски срыва экспортного зернового сезона, что чревато потерей валютной выручки и убытками аграриев.

Разбирались, какие есть варианты по зерновой сделке и как будет идти экспорт украинского продовольствия.

Ушла в историю или будет работать?

Ситуация с зерновой сделкой развивается по худшему для Украины сценарию. 17 июля Россия официально вышла из соглашения, мотивируя это тем, что ее условия так и не были выполнены.

Как заявил президент Турции Эрдоган, "сделка ушла в историю", хотя он и "пытался ее спасти". Но политик намекнул, что окончательную точку в этом вопросе пока ставить рано. И он собирается переговорить по этому поводу с президентом России Путиным.

"Мы активизировали наши дипломатические усилия. Я считаю, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал свою работу. Мой министр иностранных дел проведет переговоры с коллегой, и мы проведем наши встречи, как только я вернусь из поездки (по странам Персидского залива - Ред.). Когда мы встретимся в августе (с Путиным - Ред.), у нас будет возможность обсудить эти вопросы", - сказал Эрдоган.

Президент Украины Зеленский заявил, что зерновой коридор должен работать и дальше, но уже без России.

"Даже без России нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что готовы, если Украина отгрузит, а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна", — отметил Зеленский.

Он сказал, что уже направил послание президенту Турции и генсеку ООН с предложением продолжать работать в рамках зерновой сделки, но уже без России. В Турции получение послания подтвердили, но сказали, что решение еще не принято. Между тем в США уже заявили, что не будут направлять военный флот для охраны кораблей, которые следуют в украинские порты. Также там сказали, что теперь единственным путем для вывоза зерна будет сухопутный. То есть дали понять, что в продолжение зерновой сделки они не верят.

Пока же коридор (который в последние месяцы и так работал очень медленно из-за саботажа России) полностью остановлен и корабли из украинских портов не идут. А страхование морских грузов приостановлено, заявил крупнейший страховой брокер Marsh.

Мы уже подробно анализировали, какие есть варианты работы коридора без России и какие появляются риски.

На сегодня ситуация такова, что судоходство вряд ли будет разблокировано без дополнительных гарантий безопасности. Не будут страховать корабли и страховщики. Украина заявила, что готова выделить 20 млрд для страховых гарантий, но, как говорит экономист Алексей Кущ, этой суммы недостаточно. Кроме того, гарантии покрывают иностранные суда, но не зерновые терминалы. Смогут ли выделить больше - вопрос. Суммы могут оказаться неподъемными для украинского бюджета.

Но если в дело вступят правительства ведущих стран Запада и примут политическое решение, что суда должны идти в украинские порты, то ситуация может поменяться.

И тут возникает два вопроса. Первый - примут ли страны Запада такое решение? Пока на него нет ответа. На данный момент с их стороны никаких даже намеков на этот счет не было. Наоборот, как видим, Вашингтон дает понять, что возобновление судоходства без гарантий безопасности России вряд ли возможно.

Второй вопрос - если страны Запада примут такое решение, то как отреагирует Россия. Для РФ топить гражданские суда - это прямой риск нарваться на еще большие санкции и испортить отношения со многими пока еще дружественными странами. Но есть вариант бить по портовой инфраструктуре (который, как видим, Россия уже начала задействовать, нанеся удары по портам Одессы и Николаева и представив их как "акт возмездия" за подрыв Крымского моста). Либо очень плотно заминировать акваторию.

Многое зависит от позиции Турции.

На нее в Украине возглагают особые надежды, надеясь, что Эрдоган может "сыграть в свою игру" и продолжить работу зерновой сделки без России, а заодно и отправив свой военный флот для охраны гражданских судов в украинские порты от возможных нападений.

"Окончательно вопрос по зерновому коридору решится в августе, после встречи Эрдогана с Путиным", — говорит экономист Алексей Кущ. Он считает, что если Эрдоган не договорится о продлении сделки по-хорошему, он "может выйти с заявлением, что корабли турецких МВС будут сопровождать иностранные суда". И для торговых компаний и страховщиков это будут гарантии безопасности, после чего движение кораблей восстановится.

В тоже время, Bloomberg пишет, что Украина вряд ли получит поддержку Турции для судоходства вне рамок зерновой сделки.

Киев пытается заручиться помощью Турции для военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара на это вряд ли пойдет, отмечается в статье. Как пишет Bloomberg, скорее всего, Турция сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России".

Также Bloomberg приводит мнения грузоперевозчиков, которые говорят, что не готовы экспортировать украинское зерно по морю после выхода РФ из сделки.

По оценке издание, заявление властей Украины о продолжении движения зерна "противоречит реальности грузоотправителей".

"Ни один здравомыслящий владелец не будет заходить туда незастрахованным", — заявил содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая ранее направляла суда через судоходный коридор, Василис Муйис.

Он говорит, что без защиты маршрута «торговля Украины мертва».

"Я не думаю, что судовладельцы пойдут в украинские порты до тех пор, пока коридоры не будут восстановлены — это небезопасно", — сказал менеджер по морскому качеству международной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес.

Спасет ли план "Б"

По данным главы Украинской аграрной ассоциации Павла Коваля, за время работы зернового коридора через него прошло около 33 млн тонн агропродукции на более чем 10 млрд долларов. То есть переоценить важность коридора сложно.

Пока же, как сказал нам источник в одном из министерств, "правительство готовится работать по зерну без сделки".

"Сейчас возобновить работу зерновой сделки без выполнения хотя бы части требований РФ будет невозможно. Очевидно, что на позицию России повлиял инцидент на Крымском мосту. У нас есть временной лаг по решению проблемы: сейчас идет сбор урожая, а его активный вывоз начнётся через месяц-полтора. Вывоз зерна урожая минувшего года почти завершен. Без зерновой сделки значительно возрастет нагрузка на перевозку зерновых через порты Дуная: и украинские, и молдавский, и румынские. Значительно возрастет нагрузка на железнодорожный транспорт по перевозке зерновых, поскольку значительно увеличится плечо перевозки зерна по сравнению с перевозкой в порты Большой Одессы", — говорит нам высокопоставленный чиновник одного из министерств.

Форсировать ситуацию с портами, то есть пытаться запустить вывоз зерна без согласия России, власти пока не намерены, да и повлиять на решение иностранных судовладельцев и страховых компаний они вряд ли могут. Поэтому планируется больше задействовать, прежде всего, альтернативные маршруты.

Их несколько: сухопутный (по железной дороге или автотранспортом) и через дунайские порты.

"Доля сухопутного экспорта в июне (когда зерновой коридор уже работал с перебоями, было отгружено всего 4,85 млн тонн) оставалась на уровне всего лишь 18%", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

При этом границы с ЕС просто трещат по швам - там выстраиваются огромные очереди грузовиков.

"Урожай пошел, очереди увеличились", — говорит владелец сети АЗС "Прайм", которая также занимается импортом автотоплива, Дмитрий Леушкин.

"Наиболее реалистичной альтернативой зерновому коридору является Дунайский путь. Например, в июне экспорт по нему составил 1,9 млн тонн", - говорит Забловский.

Наш источник в одном из министерств отметил, что вариантов альтернативных маршрутов немного: Дунайские порты, Гданьск и Гдыня, а также Констанца. И по всем есть вопросы.

"Наиболее привлекательным вариантом являются украинские порты на Дунае. Но есть существенный минус — ограниченная пропускная способность из-за размера судов, способных зайти в эти порты. Кроме того, доставка зерна в порт Измаил связана с необходимостью проезда поездов через мост в месте впадения Днестра в Чёрное море. А этот мост много раз подвергался атаке и не обеспечивает стабильной логистики. Недавно был открыт маршрут через восстановленный участок железной дороги Бессарабская - Березино, но он проходит по территории Молдовы и огибает территорию Приднестровья, поэтому стоимость доставки грузов высокая. Автомобильный маршрут доставки грузов более затратный, чем железнодорожный, и увеличивает нагрузку на автомобильную дорогу М-15 Одесса - Рени. Дунайский маршрут имеет ограниченный потенциал для увеличения перевалки. Его предел — 5-8 млн тонн зерна в год (эти цифры сильно расходятся с официально озвученным потенциалом Дунайского маршрута в 20 млн тонн в год - Ред.).

Маршруты в балтийские порты Польши и черноморский порт Румынии более затратные для аграрных компаний, но не имеют таких ограничений, как дунайские порты, где зерно приходится грузить на баржи и транспортировать в Чёрное море, а там либо на рейде грузить в балкеры, либо доставлять зерно в румынский порт Констанца, где формировать партии путем перегрузки на морские балкеры. Но оба маршрута уязвимы из-за нехватки вагонов-зерновозов для колеи 1435 мм. В направлении Польши, с правительством которой, несмотря на протокольную дружбу, у нас очень непростые отношения, также необходимо работать над развитием пропускной способности и увеличением объемов перевозимых грузов. Здесь главное направление — ширококолейная линия PKP LHS от границы с Украиной на 400 км до Славкува в пригороде Катовице. Эта линия и сейчас активно используется с организацией перевалки на станциях на территории Польши. Причем перевалка проводится как в зерновозы колеи 1435 мм, так и в автомобили-зерновозы для дальнейшей доставки зерновых в морские порты на Балтике", — говорит чиновник.

По его словам, чтобы увеличить пропускную возможность маршрутов, необходимо провести целый комплекс мероприятий. Это может быть, в частности:

строительство новых перевалочных терминалов на линии Ягодин - Ковель, где сейчас параллельно на участке длиной 70 км проложены железные дороги европейского 1435 мм и широкого стандартов, что дает возможность создать перевалочный терминал на каждой станции этого участка;

запуск движения грузовых поездов и создание терминалов в Раве-Русской (линия колеи 1435 мм туда от польской станции Хребенне была открыта еще 24 августа 2022 года, но регулярного движения поездов по европейской колее там нет);

прокладка колеи европейской ширины от польской станции Хрубешув до украинской станции Владимир-Волынский, что позволит в данном направлении организовать перевалку грузов не только на территории Польши (где перевалка есть и сейчас), но и создать терминалы на территории Украины.

"Понятно, что это задача не на один день даже при наличии финансирования", - подытожил чиновник. Он также добавил, что альтернативные пути экспорта намного дороже зернового коридора.

"Полностью заменить зерновой коридор альтернативными маршрутами пока что невозможно. Поэтому заинтересованные стороны наверняка будут искать возможности для продолжения сделки", — считает Забловский.

Рост тарифов на перевалку, зерновые очереди на границе и убытки аграриев

В брокерской компании Spike Brokers отмечают, что из-за того, что экспорт по морю окончательно остановился, в ближайшее время ожидается рост ставок на перевозки из Дунайских портов зерна нового урожая. Они, отметим, и так довольно высокие. Так, транспортировка из Измаила в румынскую Констанцу стоит 35-37 евро за тонну. Но есть еще затраты на доставку до Измаила. В итоге расходы на логистику занимают все большую долю в стоимости зерна.

В компании также отмечают, что растет спрос на автомобильные перевозки, в частности, в направлении Германии. Тариф на перевозки — 100-115 евро за тонну. Для сравнения: доставка зерна в Италию стоит 95-105 евро, в Литву - 75-80 евро.

Тарифы на перевозку железнодорожным транспортом пока остаются едва ли не единственным островком стабильности. Они не только не растут, но и, наоборот, снизились из-за того, что "Укразлизниця" опустила ценник на использование вагонов-зерновозов на июль. Но по тарифам на евровагоны прогнозируется рост. На сегодня стоимость транспортировки ж/д транспортом до границы с Венгрией составляет из западной Украины 16-19 евро/тонна, из центральной — 21-24 евро (для сравнения: в порты Одессы транспортировка обошлась бы от 19 евро/тонна).

По данным брокеров, через польские переходы ежедневно идет по 57 вагонов, а движется по этому направлению на 18 июля 210 вагонов (то есть накапливается очередь).

На границе с Венгрией в сутки проходит 64 вагона, ждет пересечения границы 71 вагон с зерном.

Потенциал загрузки "сухих портов" на переходах с Польшей и Венгрией на сегодня полностью исчерпан - до конца августа. Сейчас рассматриваются запросы только на сентябрь.

То есть уже создаются предпосылки для роста тарифов и скопления очередей.

При этом в Европе, по данным Spike Brokers, новый урожай торгуется с дисконтом минус 15% по сравнению с ценниками на урожай прошлого года. Это связано с ростом предложения и насыщением рынка.

После новости о выходе России из зерновой сделки мировые цены на зерно 17 июля выросли сразу на 6,7%, но затем стабилизировались. Понятно, что если зерновой коридор не возобновится и поставки украинского зерна на мировой рынок снизятся, ценники снова начнут расти. Но смогут ли на этом заработать украинские аграрии - большой вопрос.

"Трейдеры обычно перекладывают свои дополнительные издержки на фермеров, снижая закупочные цены на зерновые", - констатирует наш источник в одном из министерств. А если в стране начнут скапливаться запасы непроданного зерна, ценники могут просто рухнуть, вгоняя аграриев в убытки.

"Каждая посевная нам дается все сложнее и сложнее. Это нужно учитывать. Нужны будут определенные системные решения, потому что за 2022 год почти весь аграрный комплекс был убыточным, и мы понимаем, что надолго запасов (финансовых, ресурсных и других) у предприятий не хватит", — сказал Коваль.

"Сеять не перестанут. Все равно как-то зерно будут вывозить - по суше или через Дунай. Только гораздо меньше. И прибыль для украинских аграриев на каждой тонне из-за роста издержек будет минимальна из-за расходов на логистику. То есть потери для экономики будут существенные. О развитии и о вложениях в восстановления разрушенной войной аграрной инфраструктуры, естественно, в таких условиях, естественно, и речи не будет. Тут нужна будет системная господдержка", - говорит в разговоре со "Страной" руководитель одной из агрокомпаний.