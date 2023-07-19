Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна по альтернативным маршрутам после прекращения Россией зерновой сделки и отзыва гарантий безопасности судоходства в Черном море.

Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генассамблеи ООН, пишет "Укринформ".

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов", – сказал он. По словам госсекретаря хорватского МИД, решение России не продлевать соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

В своем выступлении Матусич отметил, что "Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа", и подчеркнул готовность поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Сегодня мы приводили заявление посла Украины в Турции Василия Боднара о том, что власти Украины допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту - через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Между тем Россия, выйдя из зернового соглашения, сказала, что не гарантирует безопасность судоходства в Черном море.