Страхование морских грузов из Украины приостановлено после выхода России из зерновой сделки.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на крупнейшего страхового брокера Marsh.

Сообщается, что действие полиса страхования грузов, обеспечивавшего страхование поставок украинского зерна по безопасному морскому коридору, приостановлено после выхода России из зернового соглашения.

Страхование морских грузов и военных операций предусматривало покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз и осуществлялось страховщиком Ascot.

Британская страховая компания Ascot, являющаяся участником страхового рынка Lloyd's of London, в октябре прошлого года уже приостанавливала страхование грузов, вывозимых из Украины по зерновому коридору — после того, как Минобороны РФ сообщило 29 октября, что российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

Вчера в ООН получили уведомление от России о прекращении зерновой сделки.

В США заявили, что не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки.