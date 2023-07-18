Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки".

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время короткого интервью журналистам в Брюсселе.

"Мы будем, наверное, очень жёстки, если речь идёт о защите польского рынка. Я уже долгое время обращаю внимание Европейской комиссии на необходимость строительства инфраструктуры", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос о том, какие последствия принесёт прекращение действия "зерновой сделки".

Разработку нормативной базы и логистики Моравецкий назвал "задачей Еврокомиссии" и американской администрации, которые должны установить механизмы экспорта украинского зерна.

"Мы можем сыграть в этом конструктивную роль, но нас не заставят открыть наш рынок в ущерб интересам польского фермера", - заявил премьер-министр.

"Я уже долгое время обращаю внимание еврокомиссии на этот момент", - добавил Моравецкий.

Как мы сообщали, в Польше хотят запретить ввозить сельхозпродукты из Украины в Евросоюз до конца года.

Ранее переговоры Еврокомиссии со странами, что запретили ввоз сельхозпродукции из Украины не имели какого-либо успеха.