Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что власти Украины допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту - через территориальные воды Болгарии и Румынии.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Посол Украины отметил, что прежний зерновой маршрут по гуманитарному коридору через северо-западную акваторию Черного моря несет определенные риски.

"В чем есть риск? Он, возможно, не будет реализован в таком же объеме, как россияне угрожают, но угроза остается и это влияет на шипинговые компании, на страхование и так далее", - отметил он.

Боднар также заявил, что Украина создала соответствующий фонд гарантирования рисков, однако есть определенные условия его работы.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски. Конечно, здесь должна быть ответственность международного сообщества. Чтобы, с одной стороны, помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой стороны, оказывать давление на Россию для того, чтобы предотвратить ее возможные атаки", - добавил он.

Между тем агентство Bloomberg сообщает, что Украина вряд ли получит поддержку Турции для судоходства вне рамок зерновой сделки.

Киев попытается заручиться помощью Турции для военного сопровождения судов из украинских портов, однако Анкара вряд ли на это пойдет, считают журналисты. Скорее всего, Турция сконцентрируется на "возобновлении сделки при участии России".

Напомним, Россия, выйдя из зернового соглашения, заявила, что не гарантирует безопасность судоходства Черном море.

А США отказались сопровождать коммерческие суда из Украины после завершения зерновой сделки.