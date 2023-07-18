США выделят Украине 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства после выхода РФ из зерновой сделки.

Об этом во время визита в Одессу объявила глава американского Агентства по международному развитию USAID Саманта Пауэр, передает Reuters.

Выступая в городском порту Одессы, Пауэр объявила, что эти инвестиции в рамках инициативы USAID по поддержке аграрного сектора Украины будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других экспортных маршрутов. Она также призвала власти и бизнес других стран выделить еще средства, чтобы помочь фермерам и "стимулировать экономику Украины".

"Мы коллективно заинтересованы в том, чтобы украинские фермеры оставались в бизнесе", - сказала Пауэр.

Ранее еще один представитель США, координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что Штаты не будут посылать военные корабли для сопровождения коммерческих судов из Украины после разрыва зерновой сделки.

Мы подробно анализировали ситуацию с зерновой сделкой и рассматривали дальнейшие возможные варианты развития событий.