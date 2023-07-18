Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антонио Гутерришем о "зерновой сделке".

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море", – написал президент.

Ранее в своем вечернем видеообращении Зеленский заявил о планах продлить "зерновую сделку" без участия России. По словам президента, речь идет о трехстороннем формате соглашения по зерну - между Украиной, Турцией и ООН.

Также Зеленский сказал, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России.

Напомним, Россия уведомила ООН письмом о прекращении "зерновой сделки". В российской миссии в ООН заявили, что решение о выходе из сделки "окончательное, переговоров больше нет".

Также РФ отозвала гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря.

Тем временем глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации по зерновому соглашению, о прекращении которого сегодня заявила Россия.