Российское Минобороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины, говорится в заявлении.

Минобороны РФ объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

"Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", – говорится в заявлении.

Другими словами, Россия дает понять, что будет топить корабли, которые зайдут в территориальные воды Украины, так как ранее Москва заявляла, что любые транспортные средства, перевозящие оружие на украинской территории, она будет считать "легитимными целями".

Подробно ситуацию с судоходством в Чёрном море после выхода России из зерновой сделки мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, сегодня Россия атаковала портовую инфраструктуру и зерновые терминалы в Одессе и Черноморске.