Ночными ударами по одесским портам Россия вводит морскую блокаду Украины, считает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

"Своими ночными бомбардировками одесского порта Россия фактически ввела морскую блокаду Украины сразу после окончания зерновой сделки в понедельник. 12 грузовых судов застряли в украинских портах Одессы и Николаева. Ни один сухогруз не зашёл в Украину с начала российских бомбардировок", - заявил Репке.

Он называет происходящее "ракетной блокадой" и отмечает, что РФ не решается напрямую атаковать торговые суда под флагами разных стран, а вместо этого обстреливает территорию Украины.

Но и эти удары делают работу зерновозов невозможной, поскольку теперь страховщики судов отказываются посылать их в зону обстрелов.

Рёпке отмечает, что Россия наносит удары ракетами из Крыма, опасаясь задействовать флот, чтобы его не потопила Украина.

О том, что грузоотправители не согласятся экспортировать украинское зерно по морю после выхода РФ из сделки, ранее писал Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что Украине нужно больше ПВО, чтобы защитить свои порты.

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