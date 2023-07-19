Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot, чтобы защитить Одессу, где расположена портовая инфраструктура, которую атакует РФ после выхода из зерновой сделки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром.

"Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно. Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру", - заявил президент.

Напомним, в ходе сегодняшней ракетной атаки система ПВО Украины не смогла сбить значительное число ракет и ударных беспилотников - всего 26 объектов. Из 31 ракеты удалось сбить только 14.

Значительная часть ударов пришлась по Одессе.

Ранее Зеленский заявил, что россияне сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки и поручил усилить защиту портов.