Этой ночью украинская система ПВО не сбила значительное число ракет и беспилотников РФ (всего 26 не ликвидированных целей), на что обратили внимание журналисты западных СМИ.

"Украина заявляет, что ей удалось сбить только 14 из 31 российской ракеты, выпущенной за ночь, что свидетельствует об истощении ее ПВО", - пишет журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов в Twitter.

Также, по его данным, РФ ночью нанесла удары по военным аэродромам возле Одессы и Кропивницкого. Официально об этом не сообщалось.

Отметим, что, согласно информации Воздушных сил ВСУ, во время воздушной атаки этой ночью не были сбиты такие вражеские цели:

три "Калибра";

восемь крылатых ракет Х-22;

шесть крылатых ракет "Оникс";

девять "Шахедов".

О том, куда были прилёты, "Страна" подробно писала ранее.

Между тем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 509-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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