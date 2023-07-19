Сейчас в Черном море находятся несколько судов, следующих в Украину.

Об этом пишет Bild.

Сообщается, что все они следуют в направлении порта Измаил на границе с Румынией. Одно из судов — сухогруз Alfa Star под флагом Камеруна.

Как выяснилось, этот порт не участвовал в зерновой сделке (в ней было только три порта - Одессы, Черноморска и Южного).

Источник в транспортной сфере сообщил "Стране", что на самом деле речные порты Дуная (Измаил и Рени) работали все время во время войны.

Но в них суда попадали не заходя в территориальные воды Украины в Черном море. Суда заплывали через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке (а не по морю) пересекали границу с Украиной и заходили в Измаил или Рени.

"Это маршрут работал все время после вторжения. И до зерновой сделки. И во время зерновой сделки. Не прекращает работу он, естественно, и сейчас. Но его пропускная способность многократно меньше, чем зернового коридора. Тем более, там осадка порядка 7 метров. Суда просто невозможно там полностью загрузить. Так как в груженном состоянии они по такой глубине не пройдут", - говорит источник.

Напомним, российское Минобороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов.

Подробнее о ситуации с судоходством в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки "Страна" писала здесь.