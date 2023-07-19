Министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что ночной атакой Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска Одесской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Это примерно тысяча вагонов зерна, которое должно было быть экспортировано по морю еще два месяца назад.

Также удар вывел со строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры в Черноморске. Для восстановления терминалов потребуется не меньше года.

Сольский уточнил, что больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Он также добавил, что если Украина не сможет экспортировать продовольствие, то население беднейших стран окажется на грани выживания. Помимо этого, пострадает мировая экономика.

Напомним, ночью 19 июля Россия нанесла комбинированный удар "Шахедами" и ракетами. РФ выпустила по Украине 32 дрона "Шахед", 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну авиаракету Х-59. Сбить удалось 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59. Обстреляли Одессу, Николаевскую область, Житомирщину и другие города и области.

Была атакована портовая инфраструктура и зерновые терминалы в Одессе и Черноморске.

Какие варианты экспорта зерна теперь есть у Украины мы разбирали здесь. Среди рассматриваемых вариантов - судоходство по Дунаю. По данным СМИ, Украина уже направила в ООН и другие международные организации письмо с соответствующим предложением.