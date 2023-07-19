Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, "если будут учтены и реализованы все без исключения принципы её участия в ней".

Так, по его словам, подключение к SWIFT финансовых организаций, обслуживающих экспорт зерна РФ, для возврата к сделке "должно быть немедленным".

Об этом пишут российские медиа.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Тем более, что у нас в этом году снова ожидается рекордный урожай. Продление "зерновой сделки" в том виде, в котором она существовала, потеряла всякий смысл. Вот почему мы выступили против дальнейшего его продления. Мы не против самого соглашения как такового. И мы рассмотрим возможность вернуться к нему, но при одном условии - если будут в полной мере учтены, а главное - реализованы - все без исключения принципы участия РФ в соглашении", - заявил он.

Среди условий, которые озвучил Путин, вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключение банков к SWIFT и прекращение "всех ограничений".

Напомним, ночью 19 июля Россия нанесла удар "Шахедами" и ракетами. РФ выпустила по Украине 32 дрона "Шахед", 16 крылатых ракет "Калибр", восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет "Оникс" и одну авиаракету Х-59. Сбить удалось 23 дрона, 13 "Калибров" и ракету Х-59. Обстреляли Одессу, Николаевскую область, Житомирщину и другие города и области.

Была атакована портовая инфраструктура и зерновые терминалы в Одессе и Черноморске. Ночной атакой Россия уничтожила 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска Одесской области.