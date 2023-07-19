В украинской армии недовольны, что страны Запада не предоставили Украине достаточное количество истребителей и систем ПВО.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит мнение командира подразделения ВСУ Юрия Ульшина, воюющего под Бахмутом, который сказал, что страны Запада "серьезно ошиблись", поставив Украине танки и бронемашины, но не предоставив Киеву достаточное число истребителей и систем ПВО для защиты техники.

"Это как подарить велосипед без педалей, - приводит издание слова военного. - Большое спасибо за велосипед, но...".

По информации газеты, украинские военные вынуждены находить "креативный выход из положения".

"Недавно ночью они взобрались на кучу шлака, чтобы установить камеру, подключенную к интернет-терминалу Starlink, работающему от генератора. Камера обеспечивает передачу, которая может помочь им обнаружить российские самолеты на расстоянии", - пишет издание.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина могла бы выказывать больше благодарности Западу за оказанную поддержку.

Он также рассказал, как в 2022 году потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, но там ему сразу вручили список необходимого оружия.

"Знаете, мы не Amazon", - сказал тогда Уоллес.

"Пусть напишет мне, как нужно благодарить", ответил Зеленский недовольному реакцией Киева на военную помощь Уоллесу.