Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов.

Об этом заявили в Пентагоне.

Подробности пакета военной помощи, который США предоставляют Украине. В него войдут:

4 системы ПВО NASAMS,

снаряды для артиллерии,

оборудование для разминирования,

ракеты TOW,

БПЛА Phoenix Ghost и Switchblade,

авиационные боеприпасы,

средства контрбатарейной борьбы и РЭБ,

115 авто для буксировки и перевозки оборудования.

Ранее мы также писали, что Литва намерена предоставить Украине новый пакет военной помощи на 24 млн евро. При этом поставки произойдут уже в июле.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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