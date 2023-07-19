Литва намерена предоставить Украине новый пакет военной помощи на 24 млн евро. При этом поставки произойдут уже в июле.

Об этом написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в своем Facebook во время совещания министров обороны в формате "Рамштайн".

"Военную поддержку от Литвы для Украины предоставят в июле на 24 миллиона евро", - сообщил он.

Помимо этого, литовский министр предлагает создать "коалицию по разминированию".

"Сегодня проходит дистанционное совещание министров обороны в формате "Рамштайн". Могу лишь констатировать, что более чем за год содержание поддержки Украины в корне изменилось. От самоходной артиллерии до коалиции F-16. Мы со своей стороны предлагаем сформировать "коалицию по разминированию", потому что такая мини-коалиция из шести стран уже работает в Литве, обучая украинских специалистов по разминированию. Но нужно гораздо больше", – написал Анушаускас.

Ранее мы также сообщали о том, что власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,3 миллиарда долларов. По данным издания, Украине будут переданы: системы ПВО VAMPIRE; дроны-камикадзе Phoenix Ghost и Switchblade; австралийские системы противодействия беспилотникам DroneShield; радары, сенсоры и аналитические системы; боеприпасы.

Тем временем война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.