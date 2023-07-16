Украина с начала года получила более 23 миллиардов долларов зарубежной помощи для покрытия дефицита бюджета.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Дефицит за первое полугодие составляет 482 миллиарда гривен. Западной помощи пришло на почти вдвое большую сумму.

По словам Шмыгаля, первым приоритетом расходов остаются безопасность и оборона. Это около половины всех средств бюджета.

На втором месте – социальные программы. На них за шесть месяцев было выделено 231 млрд гривен. Также среди основных программ расходов медицина, образование, поддержка регионов и восстановление.

Шмыгаль сообщил, что уже выделено более 1,7 млрд грн на восстановление медучреждений в девяти областях Украины.

Также началась прокладка магистральных водопроводов на Днепропетровщине для обеспечения людей питьевой водой после катастрофы на Каховской ГЭС.

"Выделили на этот проект 1,5 млрд грн. К осени работы должны быть завершены", - написал премьер.

Ранее в Институте мировой экономики Кильского университета (Германия) подсчитали, что вся международная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ оценивается в 170 млрд евро.

Напомним, недавно агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Средства пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.