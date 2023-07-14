Траты Украины на оборону сейчас, вероятно, равны всему ее бюджету до войны.

Такую оценку дал канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, сообщает DW.

"Понятно, что экономика Украины не выдержит такие расходы в одиночку", - подчеркнул канцлер ФРГ, говоря об обещаниях поддержки со стороны стран G7, которые были даны во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Германия, по убеждению канцлера, адекватно реагирует на новые вызовы, связанные с тем, что, как он выразился, "Путин растоптал ногами международное право". Война на европейском континенте, по его признанию, вынудит ФРГ долговременно тратить на оборону не менее двух процентов ВВП, то есть действительно выполнить обязательства, данные ранее партнерам в рамках НАТО.

Впервые этого показателя ФРГ достигнет, по расчетам главы правительства, уже в 2024 году. По объему военной помощи Украине Германия находится на втором месте после США, продолжил Шольц, и с начала войны до 2027 года Берлин выделит Киеву, "вероятно, 17 миллиардов евро - причем только на поставки вооружений из Германии или за деньги ФРГ", спрогнозировал Шольц.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты.

При этом ВСУ получили новый пакет помощи от Германии, в который вошла техника для зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, зенитки против "Шахедов" и других дронов, боеприпасы и прочее.

Также "Страна" писала, что траты Украины за год российского вторжения возросли на 640% - до 44 млрд долл.