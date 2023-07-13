В прошлом году Россия увеличила военные расходы на 9% (до 86,4 млрд долларов) и вышла по этому показателю на третье место в мире.

Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

На первом месте - США, 876 млрд долл., на втором - Китай, 292 млрд.

Траты Украины, как сообщается, за год российского вторжения возросли на 640% - до 44 млрд долл.

Это самый большой прирост военных расходов в мире не только в прошлом году, но и за всю современную историю, отмечается в инфографике Visual Capitalist.

Ранее минобороны Британии сообщало, что военные расходы России в 2022 году увеличились на 9,2% и достигли $86,4 млрд, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.

Война в Украине идет уже 505-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 13 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 12 июля. Вчера на саммите НАТО страны "Большой семерки" впервые официально заявили о гарантиях безопасности для Украины. Как и ожидалось, обязательств вступать в войну на стороне Украины там нет. Но страны обязуются продолжать предоставлять Украине помощь.

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