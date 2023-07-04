Пока Украина находится в состоянии войны, она не может стать членом Северо-Атлантического альянса (НАТО).

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, добавив, что критерии членства в НАТО включают "отсутствие открытых пограничных конфликтов".

Чолаку, в свою очередь, сказал, что Румыния ожидала, что конфликт закончится украинским контрнаступлением, но вынуждена считаться с более длительным конфликтом.

Шольц отметил, что "никогда не ожидал, что все изменится за один день".

По его словам, Германия "создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война будет продолжаться долго".

Шольц заявил, что многие страны смогут поддерживать Киев "один, два, три года, если понадобится, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт".

Ранее сообщалось, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет создан Совет Украина - НАТО, но воюющая сегодня страна нуждается в более сильном сигнале относительно перспектив членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее Джо Байден заявил, что Украина не вступит в НАТО по упрощенной схеме, но журналисты узнали, что президент США готов отменить для Украины обязательный план действий по членству в НАТО.