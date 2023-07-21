Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 21 июля.

Сводка традиционно опубликована в Фейсбуке военного ведомства.

По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне атаковали на следующих направлениях:

юго-западнее Масютовки под Купянском;

на юго-западной окраине Клещеевки;

в районе Невельского под Авдеевкой;

в Марьинке и под Новомихайловкой;

южнее Приютного на Времьевском выступе.

Все атаки отражены, пишет Генштаб.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 512-го дня войны в материале "Третий удар по югу, Украина ввела "морскую блокаду" РФ, что будет с "Вагнером" в Беларуси". В ночь на 20 июля Россия нанесла новый, третий по счету массированный удар по югу Украины, от которого наиболее пострадали Одесса и Николаев. Под ударом оказались порты, причалы и торговые сети. В РФ атаки называют "ударами возмездия" за недавний подрыв Крымского моста.

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